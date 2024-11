L’adaptation au menu des 38e Journées de l’Entreprise de l’IACE

La 38e édition des Journées de l’Entreprise, organisées chaque année à la même période par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), se tiendra du 5 au 7 décembre 2024, à l’hôtel El-Mouradi Palace à Sousse, porteront sur le thème de «L’Entreprise et les grands changements : adaptation et opportunités».

Imed Bahri

«Les entreprises, aujourd’hui, naviguent dans un contexte en perpétuelle mutation, tant à l’échelle nationale qu’internationale», lit-on dans la note situant cette thématique dans le contexte économique actuel marqué par de grands bouleversements géostratégiques, économiques, technologiques et environnementaux.

«Les entreprises doivent non seulement s’adapter à des régulations de plus en plus complexes, mais aussi exploiter l’émergence de nouvelles technologies, tout en saisissant ces mutations comme des leviers de transformation stratégique», ajoute l’IACE, qui identifie des changements externes, tels que l’avènement d’un nouveau paysage géopolitique, le changement climatique ou l’adoption accélérée des outils de l’Intelligence artificielle (IA), lesquels changements «exigent la mise en place de nouvelles pratiques et plans d’actions».

Sur un autre plan, les experts de l’IACE identifient «les changements intervenus ou en cours à l’échelle nationale, notamment sur le plan réglementaire (réglementations commerciales et de travail), [qui] traduisent une nouvelle approche économique», essentiellement portée par le président de la république Kaïs Saïed qui cherche à réduire les écarts de développement et d’accès à la richesse entre les différentes régions et catégories sociales et à réhabiliter le rôle social de l’Etat, comme moteur de changement socio-économique. Une approche qui cherche aussi à rompre avec le libéralisme ayant dominé l’économie mondiale et nationale au cours des années 1990 et 2000, dont les limites sont apparues dans les bouleversements sociaux que le monde est en train d’observer depuis quelques années.

«L’enjeu est désormais de savoir comment s’adapter avec agilité à ces transformations tout en les exploitant comme catalyseurs pour accélérer le développement et la croissance des entreprises», souligne l’IACE, qui, par le choix de la thématique de cette année, se montre fidèle à sa mission de veille et d’analyse exigeante des évolutions en cours et qui requièrent une capacité d’anticipation et d’adaptation de la part des entreprises tunisiennes, afin d’éviter ou d’amortir les chocs internes et externes, de lever les défis en cours et de profiter des perspectives qu’offrent les avancées technologiques. Sans oublier, bien entendu, la nécessaire adoption des normes internationalement reconnues en matière d’inclusion, de résilience et d’adaptation aux enjeux climatiques, d’autant que ces derniers sont très contraignants pour notre pays qui fait face à un grave problème de raréfaction des ressources, de sécheresse et de stress hydrique.

Les débats en perspective promettent d’être animés, riches et instructifs pour qui regarde l’avenir avec le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté, ou plutôt le pessimisme de la connaissance et l’optimisme de l’action.