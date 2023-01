Tunisie : Un «serial braqueur» arrêté à la Marsa

La police a arrêté, à La Marsa (banlieue nord de Tunis), un individu faisant l’objet de 5 mandats de recherche et condamné à 2 ans de prison et qui a commis avec la complicité de son frère, plusieurs braquages sous la menace d’une arme blanche.

C’est ce qu’annonce le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié ce lundi 16 janvier 2023, en précisant que l’enquête a été ouverte suite à des plaintes déposées par plusieurs victimes et que les investigations ont permis d’identifier les deux suspects qui ne sont autres que deux frères.

Une descente a été effectuée à leur domicile et les policiers ont été ciblés par des jets projectiles, ce qui a permis à l’un des suspects de prendre la fuite, alors que son frère a été arrêté.

Ce dernier a été conduit au poste de police et il s’est avéré faire l’objet de 5 mandats de recherche et a également été condamné par contumace à 2 ans de prison ferme, ajoute la même source en affirmant que le parquet a ordonné la mise en détention du braqueur et la poursuite de l’enquête.

Y. N.