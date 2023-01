Tunis : Un individu arrêté pour falsification de documents officiels

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mardi 17 janvier 2023, l’arrestation d’un individu à la Médina de Tunis pour falsification de documents officiels.

L’enquête a été ouverte sur la base d’informations, selon lesquelles un individu falsifie des documents officiels ainsi que la découverte, le 16 janvier courant, de copies de cartes d’identité dans une poubelle à de Bab Souika, précise le ministère, en affirmant que celles-ci se sont avérées falsifiées

En coordination avec le Parquet près le Tribunal de 1ère Instance de Tunis 01, une descente a été effectuée dans un commerce où travaille le suspect et où une fouille approfondie a permis la saisie d’une carte d’identité, des relevés bancaires, des certificats administratifs et des tampons de sociétés tous falsifiés et qui ont été saisis.

Sur ordre du ministère public, le suspect a été placé en détention pour «escroquerie, falsification faux et usage de faux», et l’enquête se poursuit, ajoute la même source.

Y. N.