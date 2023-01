Tunisie : Mabrouk Korchid craint un report des présidentielles de 2024

Mabrouk Korchid a fait part de sa crainte d’un report des élections présidentielles prévues en 2024, que laissent craindre les déclarations des «exégètes du programme du président de la république».

Le président du parti Arraya Al-Watania (L’Etendard national), qui parlait ce mardi 17 janvier 2023 dans la Matinale de Shems FM, a demandé à Kaïs Saïed de confirmer la tenue des élections présidentielles en 2024 et de garantir leur tenue selon les règles démocratiques.

Korchid a expliqué qu’il n’appelle pas à des élections présidentielles anticipées, parce que le contexte international et intérieur ne permet pas d’avancer la date du scrutin d’autant qu’il se tiendra dans un peu plus d’un an.

Evoquant le programme des sociétés à statut collectif ou «charikat ahlia» si chères au cœur du chef de l’Etat, Korchid l’a qualifié de «grande escroquerie», qui consiste à mettre la main sur les terres domaniales appartenant à l’Etat, qui sont considérées, du point de vue de la loi, comme des terres pastorales dont la propriété est collective.

Korchid a aussi averti contre le déclenchement de conflits entre les «oûrouch» (clans) qui possèdent ces terres collectives et les personnes associées dans les «charikat ahlia» qui veulent exploiter ces terres.

Citant l’exemple de la société nouvellement créée sous ce régime et qui est dédiée au transport du phosphate par voie routière, Korchid a rappelé que des hommes d’affaires ont été poursuivis en justice pour avoir créé des sociétés de transport du phosphate et phagocyté ainsi le transport de ce minerai par la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT). «Est-ce logique ? Est-ce juste ?», s’est-il interrogé.

On ferait mieux de distribuer les terres domaniales appartenant à l’Etat aux jeunes chômeurs qui accepteraient d’abandonner leur revendication d’un emploi dans la fonction publique, afin qu’ils les exploitent selon des conditions bien déterminées.

I. B.