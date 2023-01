Affaire dite des «nationalités et passeports» visant Bhiri : Précisions du Pôle antiterroriste

Le Pôle judiciaire antiterroriste a affirmé via sa porte-parole, ce mercredi 18 janvier 2022, poursuivre l’examen du dossier relatif à l’affaire dite des «nationalités et passeports» visant le dirigeant du parti islamiste Ennahdha Noureddine Bhiri.

Ce dernier devait par ailleurs être entendu hier dans cette affaire mais son audition a été reportée, sachant que le juge d’instruction n’a pas suspendu l’examen du dossier, contrairement à ce qu’avait annoncé Sami Trigui, membre du comité de défense de Bhiri, souligne l’agence Tap qui avait cité, hier, l’avocat.

Notons que le parti de Ghannouchi s’était contenté pour sa part de publier, hier, des photos de Bhiri en commentant : «Noureddine Bhiri à sa sortie du Pôle judiciaire au milieu des militants et des libres qui luttent contre le Coup d’Etat».

Rappelons que cette affaire, qui a éclaté il y a plus d’un an, concerne l’octroi de la nationalité et de passeports tunisiens de manière illégale à des personnes, qui plus est étrangères et qui n’y avaient pas droit.

Rappelons aussi que le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, qui a évoqué l’existence de fortes suspicions de liens terroristes dans cette affaire, avait placé Bhiri en résidence surveillée en décembre 2021. Décision finalement levée en mars 2022.

Le dirigeant Ennahdha et ancien ministre de la Justice devait être entendu dans ce sens le 6 décembre 2022, mais le juge d’instruction a reporté l’audition une première fois au 4 janvier 2023, puis au mardi 17 janvier, date à laquelle un nouveau report a été décidé, sans que la date ne soit précisée.

Quant à la porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste Hanen Gaddes, elle a affirmé, ce jour, dans une déclaration à l’agence Tap, que l’examen du dossier se poursuit et que .

Y. N.