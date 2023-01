Le Rock tunisien s’invite aux JMC avec Joe Lociano

L’artiste rock Joe Lociano sera en concert le 25 janvier à la Cité de la Culture de Tunis dans le cadre de la 8e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023).

Son nom de scène pourrait porter à confusion, mais Joe Lociano, de son vrai nom Mehdi Massaoudi, est un jeune artiste tunisien qui fait partie de la nouvelle scène rock tunisienne.

Joe Lociano présentera son nouveau spectacle « Men Baid » dans le cadre des JMC qui démarreront le 21 janvier, une édition qui mettra à l’honneur la nouvelle génération d’artistes tunisiens et arabes et qui sera fortement ouverte sur les musiques du monde.

« Le spectacle Men baid renaîtra Tunis dans un nouvel univers sonore. Un nouveau décor , une musique authentique sera assuré lors du spectacle .Cette création se nourrit de l’univers rock , de la vie urbaine et quotidienne de Tunis .Entre passé et futur ,rock classique et rock moderne. »

F.B