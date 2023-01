Tunisie : démantèlement d’un réseau d’escroquerie via les réseaux sociaux

Un réseau d’escroquerie composé de 5 membres originaires des gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Jendouba, qui utilisaient les réseaux sociaux pour faire chanter leurs victimes, vient d’être démantelé en Tunisie.

C’est ce qu’a annoncé la direction générale de la Garde nationale, ce mercredi 18 janvier 2023, ajoutant que ce réseau a escroqué 85 personnes de différentes nationalités, y compris des Tunisiens de plusieurs régions du pays, qu’il a soumis à un chantage via les réseaux sociaux en exigeant le paiement de différentes sommes d’argent.

La bande a pu amasser ainsi un montant dépassant 300 000 dinars tunisiens payés via 316 mandats postaux et 92 mandats internationaux Western Union.

Les arrestations ont été effectuées suite à des descentes de police ordonnées par le procureur de la république près du tribunal de première instance de Tunis 1. Au cours de ces descentes, on a procédé à la saisie d’un carnet d’épargne libellé à la somme de 21 000 dinars provenant des opérations d’escroquerie, ainsi que des équipements et des objets acquis avec une partie de l’argent soutiré aux victimes et le téléphone portable du chef de la bande. L’appareil contient des dizaines de séquences vidéo représentant les victimes dans des poses indécentes : ils ont été filmés à leur insu via les réseaux sociaux.

L’affaire a éclaté suite à une plainte déposée par un habitant de Tunis qui s’est fait piéger via Facebook par une personne qui s’est fait passer pour une femme pour le filmer, à son insu, dans des scènes obscènes, avant de le menacer de diffuser les images s’il ne payait pas des sommes d’argent, lesquelles ont atteint 60 000 dinars en monnaie nationale, virée en plusieurs mandats postaux.

