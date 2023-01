Tunisie : Des agents et cadres de l’Inlucc réclament la régularisation de leur situation

Un rassemblement a été organisé, ce jeudi 19 janvier 2023, par des cadres et agents de l’Instance nationale de la lutte contre la corruption (Inlucc) afin de réclamer la régularisation de leur situation et leurs salaires gelés depuis décembre 2021

Les manifestants qui se sont réunis devant le siège de l’Instance à Tunis, ont appelé à bénéficier de leurs salaires et cotisations financières gelés depuis décembre 2021, tout en scandant des slogans réclamant leur droit à l’emploi.

Tout en estimant que leur« licenciement» est illégal et injustifié, ils ont affirmé que la majorité des personnes concernées par cette décision font face à des conditions financières et sociales difficiles étant au chômage depuis août 2021, date de l’arrêt des activités de l’instance, sur décision du président de la république.

Citée par l’agence Tap, Hanan Mdaghi représentante des protestataires a indiqué, pour sa part, que les concernés qui ont appelé le gouvernement à trouver des solutions immédiates à leur situation, organiseront un sit-in ouvert, si les autorités ne répondent pas à leurs revendications.

Rappelons que le siège central de l’Instance à Tunis et ses bureaux régionaux demeurent fermés et que les contrats de ses dizaines d’employés ont expiré depuis le 31 décembre 2021, sachant qu’en août 2021, le président avait émis un arrêté mettant fin à la mission du secrétaire général de l’Inlucc et qu’un décret a été publié le 28 octobre 2022 chargeant Nadia Saadi conseiller des services publics, de la gestion des affaires administratives et financières de l’Instance.

Y. N.