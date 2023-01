Tunisie : JoussourINVEST.tn, une plateforme au service des investisseurs

La Bourse des valeurs mobilières de Tunisie (BVMT) annonce la mise en ligne de la nouvelle version de JoussourInvest.tn, 1ère plateforme digitale tunisienne de financement, spécialisée dans l’investissement en capital et en quasi-capital. Cet ambitieux projet est financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), à travers son programme Tunisia Jobs.

L’information sur la mise en ligne de la nouvelle version de la plateforme JoussourInvest.tn a été annoncée le 18 janvier 2023, lors d’un atelier à la BVMT.

Lancée en septembre 2020, cette nouvelle version se présente comme une véritable MarketPlace, en ce sens qu’elle fait office de bureau de relation entre les investisseurs en capital, et les petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche de financement.

Dans cette optique et afin de mieux répondre à leurs attentes, des améliorations y ont été apportées telles que l’automatisation du « matching« , qui consiste à faire correspondre les spécificités du dossier d’investissement d’une part, avec la stratégie d’investissement des Fonds d’investissement et des Investisseurs d’autre part. De plus, la plateforme offre une optimisation fonctionnelle et une amélioration de son usage technique, en tant qu’outil d’aide à la décision.

JoussourInvest.tn est le fruit d’un partenariat entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la BVMT, et l’Association tunisienne des investisseurs en capital (Atic). A ce jour, la plateforme a enregistré plus de 2.800 inscriptions de PME et 61 investisseurs actifs.

Près de 500 dossiers ont déjà été déposés, dont 36 ayant obtenu satisfaction de leurs attentes, avec plus de 80 millions de dinars tunisiens (MDT) investis.

A. M. (avec BVMT).