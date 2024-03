Des entreprises américaines vont investir dans la transition énergétique en Tunisie

Selon l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Joey Hood, un nombre important d’entreprises américaines comptent venir en Tunisie pour réaliser de nouveaux projets dans le domaine de la transition énergétique.

C’est ce qu’il a déclaré lors d’une rencontre vendredi 15 mars 2024 avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, indique un communiqué du ministère, ajoutant que l’ambassadeur a souligné le soutien continu de son pays aux différents secteurs porteurs supervisés par le ministère, notamment le projet Power Tunisia entre l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAid) et l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME). D’un montant de 60 millions de dollars, ce projet contribuera à soutenir les efforts de la Tunisie dans la mise en œuvre des programmes de transition et d’efficacité énergétiques au profit des entreprises du secteur privé.

La réunion a été l’occasion de passer en revue les aspects de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer davantage, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’alimentation, des énergies renouvelables et des mines.

Les deux parties ont apprécié le niveau de coopération fructueuse entre elles, notamment dans le domaine de l’exportation d’huile d’olive vers le marché américain. Et souligné la nécessité d’un travail commun dans d’autres secteurs, tels que ceux du transport d’électricité, de la production d’hydrogène vert et de transport du phosphate.

Pour sa part, la ministre a souligné le grand potentiel qui existe dans le pays en termes de ressources humaines, de compétences, de développement technologique, de disponibilité d’infrastructures industrielles et énergétiques et de cadre juridique permettant d’attirer de nouveaux investissements, notamment dans les secteurs industriels et des énergies renouvelables.

D’après Tap.