Tunisie : des «Rencontres du Financement» destinées aux PME

«Les Rencontres du Financement» organisées par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF) en collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) se tiendra le 16 mai 2024 à l’Hôtel Sheraton Tunis.

A travers cet événement, la CCITF et la CDC visent à permettre aux PME de s’informer sur les mécanismes de financement des bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux et nationaux. L’objectif est aussi d’encourager le développement des entreprises tunisiennes et étrangères basées en Tunisie et faciliter leur accès au financement.

L’événement se déroulera en deux séances parallèles consacrées à la présentation des mécanismes de financement par les bailleurs de fonds et aux rencontres entre bailleurs de fonds et entreprises présélectionnées ayant reçues une confirmation de la part de la CCITF.

A noter que la CCITF et la CDC ont lancé un sondage auprès des adhérents de la CCITF pour recueillir leurs besoins en financement. Les 129 demandes exprimées ont été partagées avec les bailleurs de fonds pour une première sélection.

Des rencontres B to B sont également programmées lors de cette journée entre les bailleurs de fonds et 54 entreprises dont les projets ont été préalablement sélectionnés.

Parmi ces bailleurs de fonds qui seront représentés aux rencontres, on peut citer la SFI, la BAD, la BEI, l’AFD, la Berd et Expertise France.