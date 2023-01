90% des Tunisiens sont opposés à la reconnaissance d’Israël

Réalisé par le Centre arabe de recherche et d’études politiques (ACRPS) basé au Qatar via sa filiale de Washington, l’Indice d’opinion arabe 2022, publié le 19 janvier 2023, fait ressortir que 53% des Tunisiens interrogés dans le cadre de ce sondage pensent que la situation économique du pays est très mauvaise, tandis que 33% pensent qu’elle est juste mauvaise.

Cet indice s’est basé sur les résultats d’entretiens directs réalisés de juin à décembre 2022 dans 14 pays, auprès d’un total de 33 300 personnes, avec une marge d’erreur globale estimée entre +/- 2 % et 3%.

La Tunisie se classe, sans surprise, 11e sur 14 pays, tout en bas du tableau, avec le Soudan et le Liban, ce qui dénote le profond pessimisme qui sévit actuellement dans le pays et qui va s’aggravant en l’absence de perspective de sortie de la crise sévissant dans le pays depuis 2011…

Interrogés sur le degré d’utilisation des médias sociaux pour interagir avec les questions politiques, 67% des Tunisiens ont répondu jamais, ce qui confirme la désaffection de la politique que le taux d’abstention record (88%) enregistré aux législatives du 17 décembre dernier ne fait que confirmer.

Au sujet des problèmes dans le monde, 39% des Tunisiens interviewés pensent que la guerre en Ukraine est injustifiée (20% le contraire); 90% refusent de reconnaître Israël; 86% pensent que la cause palestinienne concerne tous les Arabes, contre 12% pensant qu’elle ne concerne que la Palestine; et 90% sont opposés à la reconnaissance diplomatique d’Israël par leur pays.

Notons que l’enquête a porté sur 5 sections distinctes, se rapportant aux conditions de vie des citoyens arabes; aux perceptions des institutions de l’État et de l’efficacité gouvernementale; aux attitudes du public arabe envers la démocratie; à la participation civile et politique; et à la religion et la religiosité dans la sphère publique et la vie politique.

La plupart des résultats ont été déclinés par groupes régionaux du monde arabe, plutôt que par pays.

