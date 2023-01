La Marsa : Saisie de 135 plaquettes de cannabis; deux étrangers et un Tunisien arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la police a arrêté deux étrangers et un Tunisien et a saisi lors de cette opération, 135 plaquettes de cannabis dans une maison à la Marsa (banlieue nord de Tunis) , ainsi que des devises étrangères et 68700 dinars tunisiens.

Dans un communiqué publié ce vendredi 20 janvier 2022, la Direction générale de la sûreté nationale (SGSN) indique que l’enquête a été menée par la police judiciaire et la brigade des Stups sur la base d’investigations et d’informations, selon lesquelles deux étrangers «originaires d’un pays voisin» sont à la tête d’un réseau de trafic de drogue en Tunisie en collaboration avec plusieurs Tunisiens, et ce, dans différentes régions du pays.

Les investigations ont révélé que dans le cadre de leur activité illégale, les deux suspects louent plusieurs maisons à l’Ariana et à la Marsa et se déplacent à bord d’une voiture de luxe, indique encore la DGGN,.

La même source ajoute que des descentes ont été effectuées, en coordination avec le parquet, dans deux maisons louées par les suspects à La Marsa, où les agents ont saisi des devises étrangères et 68700 dinars tunisiens.

Les interrogatoires ont permis d’identifier un 3e suspect tunisien habitant à Bhar Lazreg à La Marsa, où une descente a également été effectuée et où les agents ont découvert 135 plaquettes de cannabis.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 3 suspects et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les autres membres dudit réseau.

