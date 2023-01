Tounes Wijhetouna : Un parcours de chasse au trésor à la Médina de Tunis

Une chasse au trésor sera organisée demain, samedi 21 janvier, à la Médina de Tunis, dans le cadre du projet FEELMEDINA II du programme Tounes Wijhetouna.

L’initiative FEELMEDINA est une action soutenue par Le projet « Promotion du Tourisme durable en Tunisie » (mis en œuvre par le Ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par l’Union européenne) dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna et par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

C’est dans ce cadre que Carthagina organise une sortie de chasse au trésor au cœur de la Médina de Tunis pour aller à la rencontre des artisans lors d’un parcours ponctué d’énigmes, d’épreuves, de défis et de rencontres surprises.

« Notre chasse au trésor est une façon originale pour découvrir la médina et ses quartiers mythiques d’une façon extrêmement ludique. », indiquent les organisateurs de l’événement.

