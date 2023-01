Tunisie : L’Association des jeunes avocats exprime son soutien à Mehdi Zagrouba

L’Association tunisienne des jeunes avocats (Atja) a exprimé, dans la soirée de ce vendredi 20 janvier 2023, son soutien à Me Mehdi Zagrouba, condamné par la Cour d’appel militaire à 11 mois de prison et une interdiction d’exercer sa profession pendant cinq ans, et ce, dans le cadre de l’affaire de l’aéroport.

Dans son communiqué, l’Atja qui a dénoncé cette décision, a réaffirmé son rejet de la comparution de civils devant la justice militaire, tout en affirmant par ailleurs, qu’au moment des faits, Mehdi Zagrouba était présent à l’aéroport en sa qualité d’avocat.

L’Association des jeunes avocats a aussi souligné la nécessité de tenir à l’écart ce dossier des tiraillements politiques, en annonçant qu’un comité de défense sera mis en place pour préparer les moyens légaux afin de lever cette injustice, lit-on encore dans le communiqué.

Notons aussi que plusieurs avocats, à l’instar de Lazhar Akremi ont dénoncé les condamnations prononcées contre leur confrère.

Rappelons que la Cour d’appel militaire a rendu son verdict, ce soir, dans l’affaire de l’aéroport en condamant Seifeddine Mahlouf à 14 mois de prison avec exécution immédiate, Nidhal Saoudi à 7 mois de prison, Maher Zid à 5 mois avec exécution immédiate et Mohamed Affes à 5 mois, alors que Abdellatif Aloui a bénéficié d’un non-lieu. Me Zagrouba a quant à lui été condamné à 11 mois de prison et une interdiction d’exercer sa profession d’avocat pendant cinq ans.

Ces condamnations ont été qualifiées de «choquantes» par l’avocat et dirigeant islamiste Samir Dilou, alors que le Front de salut national (FSN) a pour sa part annoncé qu’il organisera demain matin une «conférence de presse urgente» à ce propos.

