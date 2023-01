Les chutes de neige se poursuivent à Jendouba : En images, la région sous un manteau blanc

Le Commissariat régional du tourisme à Tabarka et Aïn Draham au gouvernorat de Jendouba a publié de belles images de la région recouverte d’un manteau blanc, alors que les chutes de neige se poursuivent encore durant cette nuit du dimanche 22 janvier 2023.

Le CRT a également remercié la protection civile, les sécuritaires, les services de l’Equipement de l’agriculture, les employés des municipalités, les membres du Croissant Rouge et les bénévoles pour leur engagement et les efforts déployés tout au long de ces derniers jours et en particulier cette journée pour faciliter la circulation de Aïn Draham vers Jendouba et vers Tabarka.

La même source s’est réjouit de la situation touristique dans la région, évoquant un impact positif sur le secteur et pour le gouvernorat de Jendouba, en affirmant que de nombreux visiteurs affluent pour profiter de la neige et des paysages exceptionnels, tout en affirmant que toutes les auberges de Aïn Draham connaissent un taux de remplissage record, tout comme celles situées à Tabarka, où les indicateurs ont atteint leur maximum.

Le Commissariat régional du tourisme a également appelé les visiteurs à faire preuve de prudence , tout en leur souhaitant de passer un magnifique séjour à Jendouba.

Notons que les agents sécuritaires et la protection civile ainsi que les agents des ministères de l’Equipement et de l’Agriculture poursuivent leurs interventions à Jendouba, notamment pour rouvrir les routes, orienter les citoyens et secourir les véhicules bloqués.

Des familles bloquées par la neige et certaines dont les maisons ont été endommagées, ont également été évacuées et prises en charge par les services sociaux, sachant qu’un bus d’excursion transportant 48 visiteurs a été bloqué sur la route de Ghardimaoui et ces derniers ont été accueillis dans des centres dédiés pour y passer la nuit, selon la direction régionale de la protection civile deJendouba.

On notera aussi que certains accès de la ville de Aïn Draham ont été momentanément fermés, et ce afin d’éviter tout risque sur les routes et pour protéger les citoyens, selon le président de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes Samir Kouka,

Photos : Commissariat régional du tourisme

Y. N.