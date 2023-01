L’aide alimentaire extérieure ne réglera pas la crise de la production agricole en Tunisie

Limam Bargougui a déclaré que l’aide alimentaire récemment envoyée par la Libye ne saurait apporter une réponse à la crise de la production agricole que vit la Tunisie dans plusieurs secteurs.

Le vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) en charge de la production animale, qui intervenait dans l’émission ‘‘Shems Maak’’, aujourd’hui, lundi 23 janvier 2023, a expliqué que «plusieurs filières agricoles, à l’instar de celle du lait, traversent une véritable crise qui ne saurait être réglée grâce aux aides extérieures que reçoit le gouvernement.»

«La Tunisie est en mesure de réaliser son autosuffisance en plusieurs produits agricoles et passer même à l’exportation, mais beaucoup de pays enregistrent des progrès dans ce domaine, alors que la Tunisie ne cesse de régresser», a déploré Bargougui.

Pour ne rien arranger, le monde a connu ces dernières années des crises de production et d’approvisionnement suite à la pandémie de Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne et les prix du fourrage ont connu une forte hausse, alors que la Tunisie importe 75% de ses besoins alimentation animale, a rappelé le responsable syndical, ajoutant que malgré cette hausse, la plupart des filières agricoles ont gardé leur niveau de production et de prix, alors que certains prix sont fixés par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Limam Bargougui a également appelé les autorités à accorder une plus grande importance au secteur agricole qui garantit la sécurité alimentaire des citoyens et contribue au développement.

I. B.