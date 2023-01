JMC 2023 : Le rappeur syrien Bu Kolthoum enflamme la scène de l’Opéra de Tunis

Le rappeur syrien Bu Kolthoum était soir, lundi 23 janvier, en concert à la salle de l’Opéra de Tunis dans le cadre des Journées musicales de Carthage (JMC 2023). Un concert donné à guichet fermé face à un public tunisien charmé.

La 8e édition des JMC a démarré samedi dernier et se poursuit jusqu’au 28 janvier avec une belle programmation qui à l’honneur les jeunes talents et la musique alternative. L’un des concerts les plus attendus de cette édition était celui du jeune rappeur syrien Mohammed Mouneer, plus connu sous le pseudonyme Bu Kolthoum.

Le concert a rapidement affiché complet, car il faut dire que le jeune artiste originaire de Damas compte de nombreux fans dans le monde arabe et plus particulièrement en Tunisie.

Bu Kolthoum qui s’est fait connaître avec des titres comme « Zamilou », était ravi hier de rencontrer le public tunisien qui lui a réservé un accueil des plus chaleureux dans l’une des plus belles salles de la capitale, l’Opéra de Tunis.

F.B