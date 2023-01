PerMediNA pour structurer la médecine de précision au Maghreb

L’ambition du projet PerMediNA, coordonné par l’Institut Pasteur de Tunis, avec le soutien de l’Institut Pasteur à Paris, est de mettre en place les bases d’une stratégie pour la mise en place de la médecine de précision dans les pays du Maghreb.

La médecine de précision, également appelée médecine personnalisée, a pour objectif de proposer au patient un traitement adapté aux caractéristiques de sa maladie et de son environnement. En Afrique du Nord, les avancées significatives de la recherche dans ce domaine ne sont transposées que partiellement en soins cliniques. Il est donc important

Grâce aux avancées de la recherche en génomique et en biologie moléculaire, ainsi que de l’évolution technologique, informatique et thérapeutique, la médecine de précision offre de nouvelles perspectives de prise en charge thérapeutique particulièrement dans le traitement des cancers.

Elle permet de guider le traitement et la prévention d’éventuelles complications pour un malade en fonction de ses caractéristiques génétiques et moléculaires, tout en tenant compte de son style de vie et de son environnement.

Un projet ambitieux

En Afrique, la génération et l’analyse de données génomiques a connu des avancées significatives. Les chercheurs sont mieux outillés en termes de compétences et d’infrastructures. Cependant, notamment en Afrique du Nord, la traduction de ces avancées dans la recherche en soins cliniques reste encore limitée. Il est donc important de mettre en place les bases d’une stratégie pour la mise en place de la médecine de précision, dans les pays du Maghreb. C’est l’ambition du projet PerMediNA.

Financé par le Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le projet PerMediNA est coordonné par l’Institut Pasteur de Tunis avec le soutien de l’Institut Pasteur, Paris. Il associe quatre membres du Pasteur Network : l’Institut Pasteur de Tunis, l’Institut Pasteur d’Algérie, l’Institut Pasteur du Maroc et l’Institut Pasteur à Paris. D’autres institutions françaises de référence dans le domaine du cancer, telles que l’Institut Gustave Roussy ainsi que l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, sont également associées à ce projet.

Pour devenir un véritable projet de référence au niveau maghrébin, un état des lieux est actuellement mené afin de connaître de façon exhaustive les moyens existants dans les trois pays pour déployer la médecine de précision.

Parallèlement un projet pilote d’oncologie de précision va être prochainement déployé en séquençant une cohorte de 450 patients. L’objectif sera d’identifier des marqueurs génétiques actionnables du cancer du poumon qui permettront, à terme, un meilleur diagnostic ou une meilleure prise en charge thérapeutique des patients.

Les capacités de laboratoire seront également renforcées à travers la fourniture d’équipements nécessaires à l’implémentation du projet de recherche.Un cycle de formation sera également mis en place pour les trois instituts, dans plusieurs domaines en lien avec la médecine de précision : formations techniques sur site sur les plateformes NGS, Analyse bioinformatique et interprétation des données, génomique fonctionnelle, éthique biomédicale, recherche de mise en œuvre, etc.

Vers un consortium nord-africain de médecine de précision

Enfin, des actions seront mises en place afin de garantir la pérennisation de cette démarche, telles que l’élaboration de guides sur le traitement des données cliniques et génétiques, des actions de plaidoyers auprès de décideurs et, le montage de nouveaux projets collaboratifs.

Ainsi, une feuille de route et un plan d´action clair seront élaborés pour proposer une stratégie nationale et régionale de mise en œuvre de la médecine de précision.

PerMediNA est un projet fondateur qui marque une étape importante dans la structuration de la médecine de précision en Afrique du Nord, le renforcement de collaborations entre les membres du Pasteur Network de la région et l’amélioration de la prise en charge de patients en facilitant l’accès aux tests génétiques et à la thérapie ciblée.

Communiqué.