Central Tunis : « The event of a thread », immersion artistique dans le monde du textile

L’espace d’art Central Tunis accueillera du 27 janvier au 11 mars « The event of a thread » autour du thème du textile. Une exposition itinérante organisé par l’Institut allemand für Auslandsbeziehungen.

Le Goethe Institut de Tunis en collaboration avec la galerie Central Tunis invitent le public à découvrir une exposition inédite qui réunira plusieurs artistes qui se servent du textile comme support de création.

Me vernissage aura lieu ce vendredi et sera l’occasion d’assister également à une performance de l’artiste Soufia Ben Saïd. Des visites d’ateliers, des circuits thématiques et des débats sont prévus tout au long de cette exposition composée d’objets, d’installations et d’essais vidéo.

« Que peut nous dire le tissu sur ses origines, ses sens, et son rôle social ? Quelles étaient les conditions économiques et les structures sociales dans lesquelles les modèles et les idiomes formels ont été développé ? Quelles techniques traditionnelles les artistes se sont-ils approprié, abstraites, transposées ou ramenées ? », sont des questions parmi d’autres auxquelles les artistes tenteront de répondre.

F.B