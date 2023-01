Drame à Saint-Brieuc : Un Tunisien aurait tué sa femme et sa fille avant de se suicider

Les corps d’un Tunisien de 24 ans, son épouse de 22 ans et leur fillette de 3 ans ont été découverts par la police dimanche dernier, chez eux à Saint-Brieuc en France. Selon les premiers éléments de l’enquête, le père de famille est considéré comme le principal suspect : il aurait tiré sur sa femme et sa fille avant de mettre fin à ses jours.

L’homme aurait également tiré sur sa belle-mère, grièvement blessée et qui se trouve actuellement en réanimation, selon des médias français, citant le procureur de la République Nicolas Heitz qui a organisé, hier, mardi 24 janvier 2023, une conférence de presse à ce propos.

Le drame s’est déroulé dimanche et la police a été alertée vers 16 heures par des voisins qui ont entendu des coups de feu. Les agents ont fait une macabre découverte : Une femme grièvement blessée et trois corps sans vie. Celui du père a été découvert dans la pièce principale, où une carabine a été retrouvée à proximité de son bras droit, celui de la femme dans la cuisine et le corps de la fillette de 3 ans dans la chambre.

La grand-mère maternelle, seule survivante a été grièvement blessée. Transportée à l’hôpital, elle a été admise en réanimation. «Elle n’est pas audible et son témoignage, s’il est possible, sera évidemment déterminant», a souligné la même source.

Le procureur a également affirmé que le Tunisien, qui vivait en France depuis le début de l’année 2020, était en situation régulière et avait bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Son casier judiciaire est vierge et n’a fait l’objet d’aucune procédure

Selon les premiers interrogatoires, ce dernier est décrit comme «quelqu’un de calme», notamment par son beau-père qui a également affirmé qu’il n’a jamais entendu sa fille se plaindre de violences, ou encore comme «un homme très gentil, très courtois et très réservé», par l’un de ses collègues.

Interrogés, les voisins ont affirmé «n’avoir jamais entendu de dispute entre le couple»… Quant au mobile, une séparation pourrait être à l’origine de ce drame, ajoute encore le procureur, en précisant qu’un des frères et la sœur cadette de la victime ont indiqué que le couple allait se séparer depuis mi-décembre, mais n’avait pas engagé de démarche officielle pour le divorce.

Nicolas Heitz a également précisé que la jeune femme aurait rencontré sur les réseaux sociaux son futur mari en août 2016, alors qu’elle était mineure. Ils se sont ensuite mariés en 2019 en Tunisie, tout en ajoutant qu’une «demande a été formulée aux autorités tunisiennes afin de connaître ses éventuels antécédents judiciaires dans son pays d’origine».

