La Tunisie classée au 73e rang mondial par Global FirePower

Le classement 2023 de la puissance de feu mondiale réalisé par Global Firepower s’est fait en fonction de la puissance de feu actuellement disponible de chaque pays. Ainsi, la Tunisie se classe au 73e rang mondial en termes de force militaire la plus puissante, sur un total de 145 pays dans le monde, précédée de l’Algérie puis du Maroc.

Le classement final de la puissance de feu mondiale utilise plus de 60 facteurs individuels, pour définir le score d’un pays donné, avec des catégories allant de la quantité d’unités militaires et de la situation financière, aux capacités logistiques, et à la position géographique.

La formule utilisée permet à des pays plus petits et plus avancés sur le plan technologique de rivaliser avec des puissances plus grandes et moins développées, sous forme de bonus et de pénalités, appliqués pour affiner davantage la liste compilée chaque année.

Les flèches de couleur verte, grise et rouge attribuées avec le score, indiquent la comparaison des tendances d’une année à l’autre (haut=vert, stable=gris, bas=rouge). Ces tendances n’indiquent pas nécessairement, une puissance militaire décroissante.

Autre précision : plus le score est proche de 0,000, plus fort militairement est le pays pour se battre. A titre d’exemple, les Etats-Unis, premiers du classement mondial, sont dans la catégorie grise (stable), avec un score de 0,0712, suivis de la Russie (0,0714) puis de la Chine (0,0722), les 2 dans la même catégorie grise.

La Tunisie, avec un score de 1,3243, se trouve dans la même catégorie grise (stable), que les Etats-Unis, 1ère puissance militaire au monde, ou la Russie et la Chine ! Mais elle est très loin derrière ces pays en terme de puissance de feu.

Au Maghreb, la Tunisie est classée devant la Libye, 80e (1,4718), mais derrière le Maroc et l’Algérie, qui sont classés respectivement, 61e (1,0524) et 26e (0,3911).

Le moins puissants militairement sur 145 pays sont le Bhutan (6,2017), précédé du Bénin 144e (14,1269), et de la Moldavie 143e (4,0861).

