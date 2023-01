L’écrivaine tunisienne Hela Ouardi invitée au Cercle Mahmoud Messadi

Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH) organise une rencontre avec l’écrivaine Hela Ouardi dans le cadre du cercle Mahmoud Messadi, demain jeudi 26 janvier.

Le Cercle Mahmoud Messadi Lumière et Pensée est la continuité naturelle de l’œuvre fondatrice des premiers pionniers qui ont inauguré cette illustre et précieuse institution du CCIH. Lors de l’ouverture en 1964, Tahar Guiga a conçu et réalisé ce fameux Majaless, où l’on présentait et débattait des écrits, des idées et des œuvres des plus éminentes et innovantes du moment.

Cette tradition va se perpétuer à Dar Sébastian sous différentes appellations et générations successives. Ainsi, on va continuer à débattre des livres et des créations de toutes sortes à travers ce concept, à inviter créateurs, écrivains et autres intellectuels de Tunisie et du monde entier, pour écouter et discuter leurs travaux. La nouvelle équipe, qui prend désormais le relais, à choisi d’honorer une éminence intellectuelle de notre histoire moderne en joignant cette étape des Majaless à son nom : « Mahmoud Messadi ». Père de l’école tunisienne après l’indépendance, écrivain de grande envergure et homme libre.