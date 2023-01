Les universités tunisiennes parmi les plus mal classées au monde en 2023

Les années se suivent et se ressemblent pour les universités tunisiennes qui restent parmi les plus mal classées au monde, et même dans le monde arabe. Et ne cherchez pas très loin la cause de l’état catastrophique de l’économie tunisienne !

Selon le « QS World University Rankings 2023: Top Global Universities 2023″, l’Université de Sousse, suivie de l’Université de Tunis puis celle d’El-Manar à Tunis, sont classées au meilleur rang des universités tunisiennes en 2023, mais elles restent très loin derrière sur le classement mondial, soit respectivement dans la fourchette de la 751e à la 800e pour la première et dans la fourchette du 1201e au 1400e rang pour les deux autres. Il n’y a pas de quoi être fier, au contraire…

Ce classement a pris en compte 8 indicateurs clés, pour évaluer 1400 établissements universitaires dans le monde.

Il s’agit en l’occurrence de la réputation académique; la réputation de l’employeur; le ratio étudiants-enseignants; les citations par faculté; le ratio des professeurs étrangers; le ratio des étudiants étrangers; le réseau international de recherche; et les résultats en matière d’emploi.

L’Université de Sousse a été classée dans la fourchette de la 751e à la 800e place dans le monde sur 1400 universités, et entre la 81e et 99e place parmi les pays arabes.

Sur 100, son meilleur score est celui du ratio étudiants-enseignants (71,4), celui du réseau International de recherche (21,4), et celui des résultats d’employabilité (11,7).

Quant à l’Université de Tunis tout comme celle d’El-Manar, elles sont toutes deux classées dans la profondeur du tableau : il faut chercher longtemps pour les trouver.

Au niveau mondial, la meilleure université est celle de Massachusetts Institute of Technology aux Etats-Unis.

A. M.