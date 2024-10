Vient de paraître : ‘‘La mortalité infantile en Tunisie’’

Sofiane Bouhdiba, professeur de démographie à l’Université de Tunis, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé ‘‘La mortalité infantile en Tunisie : Histoire, culture, pratiques’’ (éd. L’Harmattan, Paris, octobre 2024, 194 pages).

La mortalité infantile est considérée comme un critère majeur de sous-développement, puisqu’elle témoigne d’un retard, non seulement au niveau des infrastructures médicales et paramédicales mises à la disposition des populations, mais également au niveau des mentalités et des modes de vie, qui se traduit par exemple par le manque de savoir-faire et le fatalisme des familles face à la maladie de l’enfant.

Dans cet ouvrage, accessible à tous, Sofiane Bouhdiba n’ambitionne pas simplement de décrire la mortalité infantile en Tunisie, mais plutôt d’analyser le plus finement possible les déterminants socioculturels du phénomène, et notamment la nature de la souffrance des personnes touchées d’une manière ou d’une autre par la perte d’un enfant dans un contexte arabo-musulman émancipé, comme c’est le cas en Tunisie.

Sofiane Bouhdiba est professeur de démographie à l’Université de Tunis. Il a enseigné dans de nombreuses universités en Europe, en Afrique et aux États-Unis, et participé à un grand nombre de conférences internationales sur diverses thématiques liées à l’étude des populations. Consultant international aux Nations unies, grand spécialiste de la mortalité, il a écrit une vingtaine de livres et une soixantaine d’articles scientifiques en français et en anglais, publiés dans des revues internationales.