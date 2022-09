Tunisie : Colloque international «Francophonie numérique et diversité culturelle : dynamiques centrifuges et centripètes»

L’Institut de la francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) a appelé à participer à l’appel à contribution pour le colloque international «Francophonie numérique et diversité culturelle : dynamiques centrifuges et centripètes», organisé par l’Université de Tunis et l’Institut international pour la francophonie – Université Jean Moulin Lyon 3, qui se tiendra les 28 et 29 novembre 2022 à Djerba, à l’occasion du prochain Sommet de la Francophonie.

Le colloque s’articulera autour de 3 axes :

Axe géopolitique : nouvelles dynamiques et défis de la Gouvernance

numérique ;

numérique ; Axe socio-économique : trajectoires différenciées et insertion dans l’économie

numérique ;

numérique ; Axe socioculturel : transition numérique au service de la diversité culturelle.

La soumission des propositions de communication doit comporter :

Nom, prénom, statut et institution ;

Titre, résumé de 300 mots maximum et 5 mots-clés.

La soumission se fait par courriel aux adresses suivantes :

Institut international pour la francophonie, université Jean Moulin Lyon 3 : Hong-khanh.dang@univ-lyon.fr

Université de Tunis : sonia.mbarek@ens-lyon.fr

La date limite d’envoi des propositions de communication est le 30 septembre 2022 et celle d’envoi de propositions de communication complète est le 31 octobre 2022.

Plus d’informations sont disponibles ici.