Météo-Tunisie : Baisse des températures et pluies cette nuit et demain

Les températures seront en baisse considérable dans la plupart des régions de Tunisie dès cette nuit et demain vendredi 27 janvier 2023, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM).

La même source ajoute que des pluies sont également attendues au nord et au centre du pays, et que celles-ci seront temporairement orageuses et parfois torrentielles à l’extrême Nord et au Nord- Ouest.

Des chutes de neiges sont également prévues sur les hauteurs de Jendouba, du Kef, de Siliana et de Kasserine, indique encore l’INM, en ajoutant que ce temps froid et pluvieux se poursuivra également le week-end prochain.

Y. N.

Ph. Commissariat régional du tourisme Tabarka-Ain Drahem