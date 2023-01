JMC 2023 : El Far3i et le public tunisien, une rencontre étincelante

C’est à guichet fermé que le rappeur palestinien El Far3i a retrouvé le public tunisien hier soir à la salle de l’Opéra de Tunis dans le cadre des JMC.

La 8e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023) prendra fin demain, samedi 28 janvier, après une semaine intense et riche en découvertes musicales de tous genres.

L’une des soirées les plus attendues de cette édition était certainement celle du jeune rappeur, auteur-compositeur et musicien El Far3i. Le concert avait d’ailleurs rapidement affiché complet, comme ceux de Massar Egbari, de Jadal, ou encore de Bu Kolthoum, de jeunes artistes arabes qui proposent une musique à la fois moderne et authentique avec une vraie identité artistique.

Le Far3i qui était venu il y a quelques années en Tunisie avec son groupe 47 Soul, est revenu cette fois pour un concert en solo. Le public tunisien a répondu présent pour un moment de musique exceptionnel où se mêlent rap, rock, mélodies arabes et dabké palestinienne.

F.B