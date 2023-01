JMC 2023 – Panel : La musique face aux défis de l’export

Le Centre international de Tunis pour l’économie numérique (TICDCE) a accueilli, dans le cadre des JMC, un panel sur la question de l’export de la musique.

En plus des nombreux concerts et spectacles, la 8e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023) dont la clôture est prévue pour demain soir (samedi 28 janvier) a prévu tout au long de la semaine qui vient de s’écouler différents panels et rencontres entre artistes et professionnels du secteur musical.

Hier, c’est le TICDCE qui a acceuilli en partenariat avec le festival un panel sur la question de l’export de la musique avec la participation notamment du musicien et ancien directeur des JMC Imed Alibi. La rencontre a été l’occasion d’évoquer les nouveaux défis face auxquels les artistes font face, surtout pour accéder aux festivals étrangers et pour toucher de nouveaux publics.

Bhatia Divya, directeur du festival de musique en Inde, a évoqué l’état des lieux de la scène artistique indienne, où l’export se fait souvent selon trois circuits (circuit officiel diplomatique, coopération culturelle et puis les festivals qui suivent la tendance générale), ce qui ne représente pas forcément la réalité de la scène musicale dans d’autres pays.

« L’export a beaucoup d’atouts, mais il faut bien réfléchir et se préparer avant de se lancer » a indiqué Imed Alibi selon un communiqué des JMC.

F.B