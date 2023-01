Tunisie-Législatives :  Mourakiboun déplore une campagne électorale terne

Le second tour des législatives anticipées se tiendra après demain, dimanche 29 janvier 2023, mais les électeurs ont de la peine à se mobiliser d’autant que la campagne électorale est quasiment invisible. Ce qui laisse présager un fort taux d’abstention similaire à celui du premier tour (89%).

Le rapport du réseau Mourakiboun sur la campagne électorale du second tour des élections législatives, couvrant la période du 16 au 23 janvier a parlé d’«un rythme lent de la campagne électorale en termes d’activités de terrain et une absence totale de campagne dans un grand nombre de délégations.»

L’organisation a déclaré que plus de 70% des campagnes consistaient en distribution de tracts et contacts directs avec les électeurs dans les lieux publics et les marchés.

Dans les campagnes sur le terrain, l’essentiel des programmes, promesses et déclarations électorales ont une dimension locale et régionale.

Sur le plan organisationnel, l’autorité électorale avait annoncé une série de mesures pour relancer la participation, compte tenu de la faiblesse de cette participation au premier tour (11%), mais ces mesures – si elles avaient été mises en œuvre – ne semblent pas avoir encore donné leur fruits, alors que la campagne touche à sa fin.

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) avait en effet annoncé la création d’un espace électronique dédié à la présentation des candidats et l’organisation de débats télévisés entre ces derniers.

L’Isie avait également annoncé la mise à disposition des maisons des jeunes pour permettre une meilleure présentation des programmes des candidats.

Ces mesures n’ont toutefois pas été présentées assez à l’avance pour pouvoir donner leurs fruits au second tour, regrette Mourakiboun.

De plus, l’autorité électorale a exigé que les questions adressées aux candidats fassent partie de leur programme électoral, ce qui constitue une violation manifeste de la liberté du travail journalistique et de la ligne éditoriale des médias, a encore précisé l’organisation.

I. B. (avec Tap).