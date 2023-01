Signature d’une convention pour encourager les Tunisiens résidant à l’étranger à investir en Tunisie

Une convention a été signée, ce vendredi 27 janvier 2023, entre l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et l’organisation TPM, en vue d’encourager les Tunisiens résidant à l’étranger à investir en Tunisie, et à s’inscrire dans l’économie productive.

C’est ce qu’indique l’OTE dans un communiqué, en précisant que cette convention s’inscrit dans le cadre de la relance de l’investissement, via une approche participative entre les structures publiques d’investissement et le secteur privé.

L’OTE a également annoncé qu’il contribuera au programme d’entreprenariat qui sera organisé les 22 et 23 février 2023 à la Cité de la Culture de Tunis, notamment pour évoquer et faire connaître les réussites réalisées par des hommes et femmes d’affaires de la communauté et les inciter, dans ce sens, à investir en Tunisie.

Y. N.