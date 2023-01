TrueRiders propose aux motards italiens un l’itinéraire à travers le golfe de Hammamet

TrueRiders, le magazine en ligne ciblant le public des motards italiens propose à ses lecteurs sous le titre « Golfe d’Hammamet, à moto au paradis du bien-être », un itinéraire spécial à travers le golfe de Hammamet, dans le Cap Bon (Tunisie). Nous reproduisons ci-dessous la présentation de cette escapade à moto.

Le golfe d’Hammamet est une destination touristique prisée, non seulement à cause des belles plages dont on peut profiter toute l’année, mais aussi parce que la côte tunisienne offre plusieurs stations thermales.

Le mot Hammamet lui-même signifie thermes. Tout cela ajoute au bien-être «préféré» de nous autres motards, c’est-à-dire rouler à moto, cette fois dans un lieu nouveau et absolument dépaysant par rapport à nos côtes italiennes. Encore une fois, TrueRiders vous guide le long du meilleur itinéraire, en vous recommandant les attractions incontournables !

C’est un itinéraire qui peut se faire toute l’année, surtout l’hiver s’avère être une période parfaite, grâce aux températures douces. Pour le voyage lui-même, il est recommandé de prendre au moins deux jours, mais pour les vraies vacances, cela vaut la peine de prendre la semaine «canonique».

Pour vous rendre dans le golfe d’Hammamet avec votre moto, le meilleur moyen est le ferry : les routes depuis l’Italie partent des ports de Civitavecchia, Salerne, Palerme. En particulier, le temps de trajet depuis la capitale de la Sicile est plus court (un peu plus de dix heures). Le débarquement se fait à Tunis, la capitale tunisienne, exactement là où commence la route.

Traduit de l’italien.

Source : TrueRiders