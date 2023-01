Azimoun appelle l’UGTT à «cesser de diviser les forces nationales et à ne pas exclure les partis de l’initiative nationale»

A l’issue du 2e tour des législatives, marqué par un taux de participation aussi faible que le 1er tour, le mouvement Azimoun a appelé le président Saïed à «reconnaître l’échec de son projet» et à convoquer une présidentielle anticipée. Il a également demandé à l’UGTT et les organisations associées «à cesser de diviser les forces nationales et à ne pas exclure les partis de l’initiative nationale».

Dans un communiqué publié ce lundi 30 janvier 2023, Azimoun estime que le taux d’abstention aux législatives confirme «la perte du soutien populaire au président, sur lequel il s’est longtemps appuyé», et a de ce fait appelé à une présidentielle anticipée afin d’élire un nouveau président de la république.

La même source, a également appelé la centrale syndicale et les organisations associées à l’initiative nationale (LTDH, Onat et FTDES) à «cesser de diviser les forces nationale», tout en leur reprochant d’exclure les partis politiques du dialogue : «il n’y a pas de démocratie sans partis, chose confirmée par les résultats des dernières législatives», estime le mouvement fondé par l’ancien député Ayachi Zammel (élu dans la circonscription de Siliana sous la bannière de Tahya Tounes).

Azmimoun s’est également adressé aux Tunisiens en les appelant « à passer à l’action en adhérant à l’opération de sauvetage, par toutes les formes de militantisme pacifique, civile et politique », tout en réaffirmant sa disposition à s’inscrire dans toute initiative nationale visant à relancer le projet démocratique et à sauver économique.

Y. N.