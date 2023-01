Exposition « Plurielles » à la TGM Gallery : Les artistes femmes prennent le contrôle

La TGM Gallery à la Marsa accueillera à partir du 2 février l’exposition collective « Plurielles » où se réunissent cinq artistes peintres.

Elle a ouvert ses portes il y a un an au coeur de la Marsa à la banlieue nord de Tunis, La TGM Gallery, nouvel espace dédié aux arts plastiques et notamment aux artistes tunisiens, accueille régulièrement des expositions et des rencontres inédite.

Pour sa prochaine exposition, la galerie dirigée par journaliste et critique d’art Alya Hamza, mettra à l’honneur le travail de cinq artistes femmes : Mariem Bouderbala, Aicha Filali, Rym Karoui, Feryel Lakhdar et Insaf Saada.

Unies dans le temps et dans l’espace, portées par un même élan, lancées dans des parcours valeureux qui les différencient sans les opposer. (…) Ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres, elles ont tracé chacune un chemin original, personnel, inédit dans le paysage artistique. Indique la directrice artistique de l’espace Alya Hamza.

F.B