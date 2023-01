Tunisie : Annulation de la grève des distributeurs de bouteilles de gaz domestique

La Chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestiques a annoncé, ce lundi 30 janvier 2023, l’annulation de la grève de trois jours et qui devait initialement démarrer ce jour.

Cette décision a été prise à l’issue de séances de négociation organisées hier soir et ce matin, entre des représentants de la Chambre relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et ceux des ministères de l’Énergie de l’Industrie et des responsables du ministère Commerce, ainsi que Samir Majoul président de l’Utica, la ministre de l’Industrie Neila Nouira Gongi.

A l’issue de ces réunions, les différentes parties se sont entendues sur les revendications des professionnels du secteur, ajoute l’Utica dans son communiqué, en affirmant que l’activité de distribution des bouteilles de gaz domestique se poursuivra normalement, après l’annulation de la grève prévue les 30, 31 janvier et 1er février.