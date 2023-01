Tunisie : Deux frères terroristes en fuite, arrêtés à Sbeïtla

Fin de cavale pour deux frères terroristes âgés de 30 et 31 ans, condamnés à la prison fermes, qui ont été arrêtés ce lundi 30 janvier 2023 par la garde nationale à Sbeïtla (Kasserine).

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN), en précisant que la brigade d’investigation et de recherche relevant de la GN a mené plusieurs investigations qui ont permis de localiser les deux frères en fuite et de les arrêter à Sbeïtla.

Âgés de 30 et de 31 ans les deux frères terroristes font l’objet de mandats d’amener et de plusieurs avis de recherche et ont été condamnés par le tribunal de Tunis 1, à 4 et à 6 ans de prison ferme avec exécution immédiate.

Ils ont été placés en détention sur ordre du parquet, en attendant la suite des procédures.

