Le concert filmé de BTS « Yet to come » au cinéma en Tunisie

Le film musical événement « Yet to come in cinemas » du célèbre boys band coréen BTS sera projeté à l’Agora à la Marsa, le mercredi 1er février.

Il sont jeunes, ils sont beaux, ils ont du talent et ils connaissent un succès fou auprès du jeune public, ce sont les BTS, un groupe de sept garçons coréens, qui depuis sa création, il y a presque dix ans, enchaînent les tournées, les grands prix musicaux et les records d’audience.

Le groupe qui fait depuis quelque temps une pause dans sa carrière, a décidé d’offrir à ses fans des moments de concert inédits sur le grand écran. Le film « Yet to come in cinemas » sera diffusé dans de nombreuses salles de cinéma à travers le monde à partir du 1er février, y compris en Tunisie.

F.B