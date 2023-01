Le coup de gueule du compositeur Rabii Zammouri contre la Télévision tunisienne

La Télévision tunisienne vient de diffuser en entier le nouveau spectacle musical de Rabii Zammouri, sans son accord. L’artiste n’a pas caché son amertume et son désarroi face à ce manque de professionnalisme et de respect envers son travail.

« Nostalgia« , nouveau spectacle musical de l’auteur-compositeur tunisien Rabii Zammouri dans lequel il présente un bouquet de génériques de films et de séries télévisées, a fait partie de la dernière édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2023).

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, l’artiste vient d’exprimer un gros coup de gueule contre la Télévision tunisienne qui a osé diffuser, sans son accord, l’intégralité de son spectacle. Rabii Zammouri avait permis à la Télévision tunisienne de filmer son spectacle lors des JMC à condition de ne pas le diffuser avant au moins six mois, afin qu’il puisse continuer à le présenter au public.

« J’ai perdu tout espoir, je n’ai plus envie de faire de la musique, et j’ai décidé de ne plus présenter mon spectacle … » a indiqué l’artiste avec beaucoup d’amertume en ajoutant qu’il n’avait désormais qu’une seule envie, c’est de quitter le pays.

F.B