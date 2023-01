Tunisie : Hausse du nombre d’enfants nés hors mariage en 2022

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées informe que, d’après la base de données du Réseau des délégués à la protection de l’enfance, le nombre de signalements de naissances hors mariage est passé à 868 cas en 2022 contre 802 cas en 2021, avec une augmentation de 8,2 %.

En effet, les naissances hors mariage se répartissent selon le sexe du nouveau-né à 429 en 2020, 407 en 2021 pour les garçons, 408 en 2020 et 395 pour les filles en 2021.

Dans ce cadre, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées prévoit réaliser -au cours de l’année en cours- une étude multidimensionnelle sur les naissances hors mariage et les menaces multiplicatrices qui en résultent pour les femmes et les enfants, et qui touchent aussi bien la famille que la société.

En outre, cette étude abordera les dimensions sociales, économiques et juridiques des naissances hors mariage et les répercussions psychologiques qui les accompagnent à la fois sur la mère et l’enfant, et explorera les méthodes préventives et thérapeutiques pour ce phénomène.

De plus, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées réalisera cette étude scientifique en adoptant une approche participative pour valoriser les résultats des études et des recherches précédentes sur le sujet des naissances hors mariage.

Communiqué