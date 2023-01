Tunisie : Kaïs Saïed lit à l’envers les résultats des législatives

Plus obstiné que lui, tu meurs ! Le président Kaïs Saïed est déterminé à lire tout à l’envers et à mettre la science politique sens dessus dessous. On savait qu’il n’allait pas tirer les bonnes leçons du second revers électoral qu’il a essuyé en un mois, et on n’a pas tardé à être confortés dans nos prévisions.

Par Imed Bahri

Rencontrant, lundi soir, 20 janvier 2023, au Palais de la Kasbah, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, toujours aussi souriante (c’est à croire que la détresse des Tunisiens fait son bonheur !), vingt-quatre heures après l’annonce des résultats du second tour des législatives, sanctionné par le taux de participation le plus faible jamais enregistré dans l’histoire de l’humanité, le président de la république a cru s’en sortir, comme d’habitude, par des entourloupettes qui auraient prêté à sourire si la situation générale dans le pays n’était pas aussi désespérante.

«Il importe de lire les résultats des élections autrement; non pas au vu du taux d’abstention, mais plutôt à la lumière du taux de participation», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Quatre-vingt-dix pour cent des personnes concernées par les élections se sont abstenues de participer au scrutin. Il s’agit là d’un constat, d’un fait qui vient témoigner que le parlement ne signifie plus rien pour cette large frange de l’électorat». Auquel cas, serions-nous tentés de répliquer au président, pourquoi s’est-il entêté à vouloir imposer un second tour des législatives anticipées alors que, dès le premier tour, les Tunisiens les avaient boycottées, et de quelle manière ? Et puis, au regard de ce résultat, va-t-on accepter l’installation d’une assemblée aussi mal élue et dont la légitimité est remise en question par le président lui-même ? Jusqu’où va-t-on aller dans ce théâtre de l’absurde, alors que le pays continue de s’enfoncer dans la crise ?

Ce n’est pas moi, c’est lui !

Par ailleurs, et tout en admettant que l’apathie montrée par les électeurs lors du premier et du second tour des élections législatives a abouti à un vote-sanction (pouvait-il lire la chose autrement ?), le président ne s’est nullement senti concerné par ce camouflet, qui, sous d’autres cieux, aurait provoqué la démission de celui qui incarne le pouvoir exécutif (Charles-de-Gaulle, auquel Kaïs Saïed aime s’identifier, l’avait fait en son temps). Non, ceux qui espéraient une démission du locataire du Palais de Carthage, en ont en vite eu pour leur frais.

Pour M. Saïed, le faible taux de participation vient sanctionner de plein fouet une décennie de fiasco parlementaire, une décennie au cours de laquelle le parlement s’est muée en «une institution anti-Etat», a-t-il expliqué, feignant d’oublier que les partis qui étaient au pouvoir avant la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, avaient tous appelé au boycott des élections et que s’il y a eu un camouflet, il s’adresse plutôt, et d’abord, à celui qui a voulu ces élections et qui en a imposé les règles, c’est-à-dire M. Saïed lui-même. Et, accessoirement, et en second lieu, à la classe politique dans son ensemble, y compris, bien sûr, M. Saïed lui-même qui, jusqu’à preuve du contraire, ne tombe pas d’une autre planète, même si certains le pensent, le prenant même pour un prophète de l’apocalypse, venu punir l’humanité déviante pour toutes ses tares.

Dédoublement de la personnalité

Le taux de participation aux élections de 11,4% déclaré par la commission électorale est un saisissant témoignage du «peu de crédit» et du «déficit de confiance affiché par les Tunisiens envers leurs institutions», a encore souligné M. Saïed, en se défaussant, avec une touchante naïveté, sur… un Etat dont il est, rappelons-le, l’incarnation et où il détient tous les pouvoirs, et davantage encore. Ce que ses opposants lui reprochent d’ailleurs, à juste titre.

Comme on devait s’y attendre, le président de la république n’a pas omis de fustiger ceux qui ont vu dans les résultats du scrutin l’expression pacifique d’un rejet populaire du processus du 25 juillet 2021 et du projet du président Saïed, soulignant que ceux-ci ne suscitent que «mépris et discrédit» auprès du peuple, les accusant même de «haute trahison» et d’«inféodation à l’étranger». Deux graves accusations qui, normalement, devraient faire l’objet de procès retentissants, si tant est que le président dispose de preuves tangibles de ces crimes pouvant être acceptées par un juge digne de ce nom. Mais comme les mots, dans cette ère nouvelle, n’ont plus aucun sens, nous n’allons pas nous y arrêter au risque de perdre notre latin…