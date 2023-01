Tunisie : Mouvements de protestation des jeunes médecins mercredi 1er février

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins a annoncé des mouvements de protestation pour mercredi 1er février 2023 dans toutes les régions du pays, et ce afin de dénoncer «le harcèlement et le mauvais traitement ayant visé une résidente au service de maternité et de néonatologie à Monastir», en référence à leur consœur qui a tenté de mettre fin à ses jours mercredi dernier.

L’OTJM a de ce fait appelé les médecins résidents, internes et étudiants en médecine à prendre part aux mouvements protestataires, notamment une suspension de toutes les activités hospitalo-universitaires de 8h à 11h, demain, sachant que les permanences aux urgences seront, toutefois, assurées.

Les étudiants en médecine sont également appelés «à boycotter les cours et les stages, et à organiser les sit-ins dans les facultés de médecine de Tunis, Sfax et de Sousse, et devant la direction régionale de la santé de Monastir ».

Le communiqué de l’Organisation, adressé au ministre de la Santé, aux doyens des facultés de médecine, aux directeurs régionaux de santé, et aux chefs de service, réclame l’ouverture d’une enquête urgente afin de déterminer les circonstances exactes de la tentative de suicide de leur consœur et demander des comptes à tous ceux qui sont derrière la dégradation de son état de santé. La même source réclame également la prise en charge de tous les frais de soins de la concernée.

L’OTJM a également appelé à « l’ouverture urgente des dossiers de validation des résidanats hospitalo-universitaires» et du «dossier de la santé physique et psychique du personnel de la santé publique, notamment les jeunes médecins ».

