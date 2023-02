La Cité des Sciences à Tunis célèbre la Journée internationale des femmes de science

Des conférences, des témoignages et des débats sont au programme de la 5e édition de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le samedi 11 avril, à la Cité des Sciences à Tunis.

Célébrée le 11 février de chaque année, la Journée internationale des Femmes de Science est depuis 2015 l’occasion de promouvoir l’égalité des genres notamment dans le domaine des sciences et de la technologie.

Pour la cinquième année consécutive, la Cité des Sciences met en place une programmation dédiée à cette journée. Pour cette nouvelle édition, le programme sera centrée sur la question du développement durable et du lien entre science et cohésion sociale, priorité mondiale où devront être incluses les nouvelles générations et les femmes scientifiques.

L’accès au programme de cette journée est libre et gratuit. Plusieurs thématiques seront abordées, comme les défis auxquels font face les femmes de science, la médecine vue par les femmes, la consommation des énergies renouvelables, le journalisme scientifique …

