L’auteur, activiste politique et chroniqueur télévisé, se joint par cette chronique à la foule des citoyens tunisiens, et des pays du sud de la Méditerranée en général, pour se plaindre du traitement «pas très cordial» qui leur est réservé par les services consulaires de la France. (Illustration : ambassade de France à Tunis).

Par Adnane Belhajamor *

J’ai renouvelé mon passeport au mois de mai 2022. Il est donc valable jusqu’à mai 2027.

En juin, j’ai demandé un visa pour Schengen aux services consulaires français à travers la Chambre de commerce tuniso-française et on me l’a donné pour six mois seulement.

Je n’ai pas voulu tergiverser et j’ai utilisé ce visa pour 3 allers-retours en six mois.

Cette fois-ci, en présentant ma demande de renouvellement de visa, j’ai insisté par écrit sur la durée souhaitée. J’ai sollicité d’avoir 4 ans, vu que mon passeport le permettait et vu que les autorités françaises ont pu remarquer que je me déplaçais souvent sur leur territoire pour des raisons professionnelles et que j’ai produit toutes les garanties attestant que je n’étais pas un potentiel «clandestin».

J’ai même produit d’anciens visas datant de plusieurs années et qui m’avaient été délivrés pour de longues périodes, souvent deux ans.

Malgré cela, après 23 jours d’attente, on m’a rendu mon passeport avec un visa d’une validité de six mois, une fois encore.

Cela veut dire que pour les quatre ans à venir, il me faudra huit visas, donc huit fois à produire des documents nouveaux et surtout à payer les frais exigés (pas loin de 400 dinars par demande); 3200 dinars au bout de la huitième demande.

Pourquoi les Français nous traitent-ils ainsi?

La seule réponse qui tient la route est qu’ils veulent nous soutirer des sous, puisqu’ils savent que nous n’allons pas nous installer chez eux, mais que nous allons aller et venir à chaque fois que l’exigera notre situation professionnelle ou privée.

Peut-être veulent-ils aussi nous décourager de venir chez eux. Mais là, pourquoi s’évertuent-ils à vouloir élargir l’espace francophone et à maintenir d’étroites relations avec nos pays?

Je ne veux pas me laisser aller à une critique épidermique et qui risque d’apparaître comme conséquence d’une colère, au demeurant légitime. Mais honnêtement, cette manière de traiter des citoyens d’un pays ami ne correspond pas tout à fait au rôle et au prestige dont veut se parer la France dans le concert des nations.

* Activiste politique.