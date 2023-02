Tunisie : le taux d’inflation atteindra 11% en 2023

Les récentes prévisions à moyen terme révèlent des niveaux élevés des prix à la consommation. Ainsi, des taux d’inflation moyens de 11% en 2023 et de 8,9% en 2024 sont projetés, contre 8,3% pour l’ensemble de l’année 2022.

C’est ce qu’a indiqué la Banque centrale de Tunisie (BCT), jeudi 2 février 2023, dans sa note sur l’évolution économique et monétaire et les perspectives à moyen terme.

Par composante principale, l’inflation des produits administrés devrait atteindre des records à 15,5% en 2023 et 12,8% en 2024, contre 6,3% en 2022. L’accélération de cette composante de l’inflation résulterait notamment de la hausse des principaux prix administrés (alimentation, énergie et services).

Le programme de réforme du fonds de subvention (2023-2026) prévoit des ajustements importants des prix administrés des produits alimentaires accompagnés de transferts monétaires.

De même, le maintien des prix internationaux des produits énergétiques à des niveaux élevés et le manque d’espace fiscal devraient entraîner des ajustements fréquents des prix de l’énergie.

Les effets (directs et indirects) des augmentations attendues des prix de l’énergie (carburant, électricité et gaz naturel) devraient affecter les prix des autres produits et services réglementés dans les années à venir.

Quant à l’inflation des produits alimentaires frais, les récentes prévisions suggèrent une décélération progressive du taux d’inflation, de 14,1% en 2022 à 11,1% en 2023 et 7% en 2024.

Les faibles perspectives de production de plusieurs produits, notamment le maraîchage, profondément affecté par la persistance du stress hydrique et par l’augmentation des coûts de production (dont une grande partie est importée) et de distribution (répercussion de la hausse du prix de l’énergie), pourrait entraver une décélération rapide du taux d’inflation des produits alimentaires frais sur l’horizon de prévision.

De son côté, l’inflation sous-jacente, mesurée par l’indice des prix à la consommation hors produits alimentaires frais et hors produits à prix administrés, devrait poursuivre sa tendance graduelle à la hausse sous l’effet de tensions inflationnistes provenant principalement de ses principaux déterminants. En particulier, la transmission des fortes augmentations passées des prix internationaux des matières premières aux prix à la consommation pourrait se poursuivre dans les mois à venir.

La poussée de l’inflation chez les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie devrait continuer à transiter par les importations de produits de consommation aux prix intérieurs.

Par ailleurs, la hausse du coût du travail devrait freiner une décélération rapide de l’inflation sous-jacente (récente hausse du Smig interprofessionnel garanti de 7%, en octobre 2022).

Le renforcement progressif de la demande des consommateurs, soutenu par la hausse des salaires, maintiendrait les pressions sur la trajectoire de l’inflation sous-jacente.

En moyennes annuelles, le taux d’inflation sous-jacente passerait de 7,9% en 2022 à 9,2% en 2023 avant de retomber à 7,7% en 2024.

Pour la période à venir, la politique monétaire devrait continuer à faire face à des risques inflationnistes à la hausse. La Banque centrale, dont le mandat est de préserver la stabilité des prix, resterait vigilante quant à l’évolution de l’inflation au cours de la période à venir, et ne ménagerait aucun effort pour assurer sa décélération, en utilisant tous les outils disponibles.

Communiqué.