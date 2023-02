Une collégienne torturée et tuée à Zaghouan : L’auteur de cet odieux crime arrêté

Une collégienne de 15 ans a été retrouvée morte le visage mutilé, dans la matinée de ce vendredi 3 février 2023, près de la clôture de la salle couverte de Mogren à Zaghouan. L’enquête ouverte sur cet odieux crime a permis de mettre la main sur le tueur.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du tribunal de Zaghouan, cité par Jawhara FM, en précisant que le tueur a été arrêté par la brigade d’investigation et de recherche relevant de la garde nationale, chargée de mener l’enquête.

Ce dernier, qui est passé aux aveux, est âgé d’une quarantaine d’années et il habite la même région que sa victime, ajoute la même source, en affirmant qu’il a été placé en détention sur ordre du parquet, alors que l’enquête se poursuit.

De son côté, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a annoncé la mise en place de mesures urgentes, notamment un suivi psychologique pour le frère de la victime qui est âgé de 9 ans, une coordination immédiate avec les structures concernées avec le délégué régional de l’éducation et le lancement dès demain samedi, d’un suivi psychologique pour les camarades de la collégienne et tous les élèves de l’école qu’elle fréquentait.

Le ministère a également chargé le Service de la femme de Zaghouan du suivi psychologique de la mère de la victime ainsi que de la mise en place de mesures sociales urgentes pour la famille.

Y. N.