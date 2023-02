Crise en Tunisie : Le bâtonnier Hatem Mziou s’exprime sur l’initiative nationale

Le bâtonnier Hatem Mziou s’est exprimé, ce samedi 4 février 2023, sur l’initiative nationale lancée par les organisations et à leur tête l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) afin de mettre fin à la crise à laquelle fait face la Tunisie.

Les concertations menées dans le cadre de cette initiative nationale repose reposent essentiellement sur les réformes économiques, sociales et politiques pour que le pays puisse sortir de cette crise sans précédent, a-t-il affirmé, cité par l’agence Tap, en affirmant que l’objectif principal de cette action est l’intérêt suprême du pays : «Il n’y a donc dans cette initiative aucun objectif d’accéder au pouvoir ou de faire chuter quiconque», a lancé le bâtonnier.

La même source ajoute que l’objectif est de «remettre le pays sur les rails», avec des réformes plus que jamais nécessaires, a-t-il encore affirmé, en ajoutant que le taux d’abstention historique enregistré lors des législatives démontrent la profondeur de la crise et la necessité d’un vrai changement et démontrent l’absence totale de confiance des citoyens envers toutes les composantes de l’échiquier politique, dont les autorités en place et les partis politiques..

Rappelons que cette initiative a été lancée par la centrale syndicale, la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’Ordre des avocats et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), pour sortir le pays de l’impasse. On sait cependant que plusieurs partis de l’opposition estiment que cette initiative ne peut porter ses fruits tant que le président est toujours au pouvoir et ont de ce fait exprimé leur doute quant à la réussite de celle-ci.

Y. N.