Le projet écologique Oasis Days voit le jour à Gabès

L’événement écologique Oasis Days aura lieu du 10 au 12 février à l’Agora et au Musée ethnographique de Gabès. Une initiative de sensibilisation sur les problèmes environnements dont souffre l’Oasis de Gabès.

Des expositions, des débats, des ateliers et des randonnées sont au programme du projet « Oasis Days » qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative écologique d’information et de sensibilisation sur les ravages de la pollution sur la ville de Gabès et son Oasis.

L’événement sera l’occasion de dénoncer les pratiques industrielles qui ne cessent de nuire à l’environnement et à la santé des citoyens, mais aussi de proposer des solutions pour sauver la nature et les espaces de vie.

F.B