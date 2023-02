Tunisie : Abir Moussi part en guerre contre Hassen Zargouni

Parce qu’elle se voyait déjà en tête de l’affiche, Abir Moussi n’accepte pas le classement que lui donnent désormais les sondages d’opinion, ainsi qu’à son parti, et ne rate aucune occasion pour le faire savoir avec tapage.

C’est ainsi que la présidente du Parti destourien libre (PDL) a conduit, ce samedi 4 février 2023, un sit-in de protestation devant l’hôtel de Tunis où le patron du cabinet Sigma Conseil, Hassen Zargouni, présentait aux journalistes les résultats du dernier baromètre politique réalisé par son cabinet.

Ce sit-in vise à dénoncer ce que Mme Moussi a qualifié de «manipulation des taux et des chiffres» pratiquée par Hassen Zargouni et son équipe pour, dit-elle, ne pas révéler le véritable classement de son parti, qui serait, bien entendu, comme on l’a compris, en tête des intentions de vote.

La présidente du PDL, qui est en train de perdre du terrain en termes de popularité, multiplie les attaques contre des adversaires, réels et imaginaires. Après les islamistes, ses ennemis de toujours, Kaïs Saïed, l’UGTT, les partis politiques, les organisations nationales et internationales, les ambassadeurs de certains pays occidentaux, voilà que la présidente du PDL s’en prend aux journalistes, animateurs de télévision et patrons de cabinets de sondage, comme si certaines de ses actions, incomprises par le grand public, ne sont pas la principale cause de la détérioration de son image et du recul de son parti dans l’estime populaire.

Il faut dire que le dernier baromètre politique de Sigma Conseil dont les résultats ont été révélés ce matin classe Abir Moussi en quatrième position des intentions de vote pour la présidentielle avec 4,7% seulement, derrière Kaïs Saïed, premier avec un solide 49,4%, Safi Saïd deuxième avec 10,3% et le rappeur Karim Gharbi alias K2rhym troisième avec 5,9%. Insupportable pour la Destourienne qui croit pouvoir baisser la température en cassant le thermomètre!

I. B.