Les visions artistiques de Redeyef à l’exposition Post Documenta 15

L’Ambassade de Suisse en Tunisie organise à partir du 11 février l’exposition « Post Documenta 15 » qui fait suite à la Documenta de Cassel. Des propositions artistiques collectives de citoyens de Redeyef y seront présentées.

Financée par l’Ambassade de Suisse en Tunisie et la Fondation Arts et Culture by UIB, l’exposition « Post Documenta 15 » porposera différentes œuvres, comme un témoignage filmé de Brahim Ben Ahmed, les dessins-photos-collages de Mohamed Abidi sur la harga, les écrits et dessins originaux tirés du carnet réalisé par l’équipe Siwa à l’Économat ainsi que deux vidéos conçues par Okacha Ben Salah – l’une en noir et blanc sur la ville de Redeyef, et l’autre une visite de l’Économat.

Cette exposition qui se poursuivra jusqu’au 2 mars est une restitution partielle des propositions artistiques collectives de citoyens de Redeyef ayant été auparavant exposées par la Plateforme Siwa dans le cadre de la 15ème édition de la documenta, la plus grande exposition d’art moderne et contemporain dans le monde qui se tient tous les cinq ans à Cassel en Allemagne.

F.B