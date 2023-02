Mohsen Hassen : dix points pour sortir la Tunisie de son impasse financière

Alors que la perspective du rééchelonnement de la dette de la Tunisie se précise, l’ancien ministre du Commerce Mohsen Hassen propose une série de solutions qui, selon lui, permettront au pays de mobiliser des ressources financières en devises dans un délai court, de manière à éviter le passage devant le Club de Paris.

Dans un post Facebook publié hier, dimanche 6 février 2023, Mohsen Hassen a présenté un plan en dix points qui aiderait la Tunisie à éviter le spectre de la cessation de paiement, à condition toutefois de rétablir la confiance entre les différents acteurs à l’intérieur et à l’extérieur, d’éviter les discours de confrontation, de lancer un dialogue national inclusif qui aboutisse à un contrat social définissant les grands choix politiques, économiques et sociaux et permette un consensus sur un programme complet de réformes économiques et financières susceptible de restaurer la confiance entre la Tunisie et ses partenaires financiers et tous les bailleurs de fonds, y compris le Fonds monétaire international (FMI).

Voici par ailleurs les dix solutions ou actions suggérées par Mohsen Hassen :

– mettre en place les conditions pour augmenter la capacité de production de phosphate, considérer les zones de production comme étant liées à la sécurité nationale, annoncer un plan de développement de la région du bassin minier de Gafsa et de mise à niveau de la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG) et du Groupe chimique tunisien (GCT);

– arrêter l’importation des produits de luxe ou non indispensables à la production;

– inciter les Tunisiens résidents à l’étranger à transférer une partie de leur épargne en Tunisie, à charge de l’Etat d’assumer tous les frais sur ces transferts financiers;

– programmer une collecte nationale en devises ciblant les Tunisiens résidents à l’étranger à des conditions incitatives en termes de taux d’intérêt et de durée de remboursement;

– proclamer une amnistie sur les délits de change à des conditions incitatives avec engagement à arrêter toute poursuite, à condition que les fonds en devises fortes objets de la conciliation soient déposés dans les banques tunisienne (cette conciliation ne devant pas concerner les personnes poursuivies dans des affaires de blanchiment d’argent et de terrorisme);

– activer la diplomatie économique pour aider à importer les produits énergétiques des pays arabes à des conditions accessibles en termes de prix et de durée de paiement;

– lever tous les obstacles administratifs et financiers à l’investissement dans les énergies renouvelables, accélérer la transition énergétique et la réalisation des projets programmés dans ce secteur;

– lancer une campagne promotionnelle pour la destination tunisienne et mettre en place les condition de succès pour la prochaine saison touristique;

– annoncer un plan d’urgence pour soutenir les filières agricoles et assurer la réussite de la saison agricole, de manière à garantir la sécurité alimentaire, réduire les importations et augmenter les exportations agroalimentaires;

– annoncer des mesures d’urgence pour encourager les exportations dans les secteurs du textile, des industries électriques, mécaniques et agroalimentaires, en garantissant la prise en charge par l’Etat des frais de transport et d’assurance.

